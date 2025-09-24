Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

24.09.2025 22:33:56

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Der Dow Jones bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel schlussendlich um 0.37 Prozent auf 46’121.28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.622 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.154 Prozent fester bei 46’364.11 Punkten in den Handel, nach 46’292.78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 46’096.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46’453.07 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.185 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 45’631.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wurde der Dow Jones mit 43’089.02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’208.22 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8.80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 46’714.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1.18 Prozent auf 351.81 USD), Chevron (+ 1.12 Prozent auf 159.18 USD), Walt Disney (+ 1.05 Prozent auf 113.43 USD), Home Depot (+ 0.75 Prozent auf 348.60 EUR) und Salesforce (+ 0.54 Prozent auf 245.89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2.65 Prozent auf 279.22 USD), IBM (-1.73 Prozent auf 267.53 USD), Goldman Sachs (-1.72 Prozent auf 792.43 USD), 3M (-1.08 Prozent auf 154.60 USD) und Apple (-0.83 Prozent auf 252.31 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35’356’587 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.783 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

