Marktbericht 25.08.2025 09:28:30

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Am Montag gibt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.27 Prozent auf 4’613.79 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.075 Prozent auf 4’622.57 Punkte an der Kurstafel, nach 4’626.06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4’622.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’612.68 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’510.26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 4’505.13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 4’494.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 6.34 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4’826.72 Punkte. Bei 3’921.71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 0.00 Prozent auf 136.15 CHF), Airbus SE (-0.04 Prozent auf 180.64 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.12 Prozent auf 5.66 EUR), UniCredit (-0.16 Prozent auf 69.09 EUR) und Nestlé (-0.17 Prozent auf 75.23 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens (-1.01 Prozent auf 234.50 EUR), Enel (-0.72 Prozent auf 8.09 EUR), Deutsche Telekom (-0.57 Prozent auf 31.25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.54 Prozent auf 54.84 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.54 Prozent auf 552.00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 185’597 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im STOXX 50 mit 270.886 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Tops und Flops im STOXX 50

