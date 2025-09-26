Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’921 0.4%  SPI 16’524 0.3%  Dow 46’150 0.4%  DAX 23’689 0.7%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’488 0.8%  Gold 3’779 0.8%  Bitcoin 87’176 0.0%  Dollar 0.7980 -0.2%  Öl 70.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
S&P 500-Wert Lamb Weston-Aktie: Über diese Dividende können sich Lamb Weston-Anleger freuen
Intel-Aktie steigt weiter: Milliarden-Deal mit TSMC voraus?
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wirft günstiges Cybertruck-Modell raus - Einstiegspreis schiesst nach oben
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
Suche...

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 71,15 CHF.

Nestlé
71.09 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'935 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 71,67 CHF. Bei 71,03 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 882'717 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Abschläge von 1,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

PepsiCo: Diese Marken gehören zum globalen Nahrungsmittelriesen

Nestlé-Aktie dennoch in Grün: In Polen wegen Kritik zu Slogans auf Wasserflaschen verklagt