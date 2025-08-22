|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagabend im Plus
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 167,68 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 168,52 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6'596'785 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 10,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 119,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 7.69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,71 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,05 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Redaktion finanzen.ch
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen
NVIDIA-Aktie: Wie viel Potential besitzt das Netzwerkgeschäft wirklich?
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}