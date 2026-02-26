Amazon Aktie News: Amazon am Abend Verlust reich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 207,69 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'030 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 205,35 USD ab. Mit einem Wert von 210,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'657'871 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,51 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 22,21 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Amazon liess sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 213.39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 187.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 23.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 11,92 USD je Aktie aus.

