Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Abschlägen

Die Amazon-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 207,99 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 24'369 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 206,22 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,43 USD. Zuletzt wechselten 5'400'493 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 258,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,33 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 22,32 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 05.02.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 213.39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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