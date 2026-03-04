Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Das Papier von Amazon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 214,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'083 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 215,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'060'147 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 258,59 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,86 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 213.39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,77 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

