Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’561 1.2%  SPI 18’677 1.1%  Dow 48’806 0.6%  DAX 24’192 1.7%  Euro 0.9085 0.0%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’156 1.3%  Bitcoin 56’457 5.7%  Dollar 0.7809 -0.2%  Öl 80.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
ASML-Aktie gefragt: Neue Chip-Technologie für Künstliche Intelligenz
VW-Aktie höher: Ab 2027 laufen autonome ID. Buzz vom Band
Nestlé-Aktie kaum verändert: Blue-Bottle-Verkauf offenbar im Gespräch - neue Investition in Brasilien
Suche...
eToro entdecken

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 214,57 USD.

Amazon
168.08 CHF 5.01%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Amazon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 214,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'083 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 215,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'060'147 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 258,59 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,86 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 213.39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,77 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.

Amazon-Aktie schwächer: Drohnenangriffe treffen Rechenzentren von Tochtergesellschaft

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingefahren

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten