|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 07:00:03
ALSO baut US-Geschäft durch Joint Venture aus
|
ALSO Holding AG
/ Schlagwort(e): Joint Venture
ALSO baut US-Geschäft durch Joint Venture aus
Die USA sind der weltgrösste IT-Markt mit jährlichen Technologieausgaben von über 1,9 Billionen US-Dollar und einem Wachstum von 10 % pro Jahr, begünstigt durch den frühen Einsatz neuer Technologien wie Cloud Computing und Cybersecurity. Das etablierte Ökosystem aus Resellern und Managed Service Providern macht die USA zu einem attraktiven Markt für IT-Geschäftsmodelle.
Joint-Venture-Partner Intermedia mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, bietet cloudbasierte Collaboration-Lösungen. Das Unternehmen betreut mehr als 150.000 Geschäftskunden und arbeitet weltweit mit über 7.500 Vertriebspartnern zusammen. Im März 2026 meldete Intermedia jährlich wiederkehrende Umsätze von über 430 Millionen US-Dollar.
ALSO startete im Februar 2025 sein eigenes US-Cloud-Geschäft und schuf damit die Grundlage für die Expansion. Der kapitalarme Markteintritt über Cloud-Services mit anschliessenden Akquisitionen hat sich bereits in Polen, Slowenien, Spanien und Grossbritannien bewährt und unterstützt das Wachstum des Unternehmens.
An dem Joint Venture werden beteiligt sein:
Mittelfristig erwartet das Joint Venture einen Nettoumsatz von 300 Millionen Euro, getragen von:
Zusätzliche Chancen ergeben sich durch:
Ansprechpartner ALSO Holding AG
ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Services. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digitale Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.
Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.
Haftungsausschluss
Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: 2026-11-12 - Intermedia - DE
Ende der Medienmitteilungen
2433334 12.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu ALSO AG
|
12.11.26
|ALSO baut US-Geschäft durch Joint Venture aus (EQS Group)
|
12.11.26
|ALSO expands US business through joint venture (EQS Group)
|
10.11.26
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu ALSO AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ALSO am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.