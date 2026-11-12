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12.11.2026 07:00:03

ALSO baut US-Geschäft durch Joint Venture aus

ALSO
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ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Joint Venture
ALSO baut US-Geschäft durch Joint Venture aus

12.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Emmen, Schweiz, 12. November 2026
PRESSEMITTEILUNG
 

 

ALSO baut US-Geschäft durch Joint Venture aus

  • 300.000 Unique User, erwarteter Umsatz von 46 Millionen Euro im ersten Jahr
  • Neue Wachstumschancen durch höhere Monetarisierung der Nutzerbasis, ein wachsendes Reseller-Netzwerk und ein breiteres Technologieportfolio

 

Die USA sind der weltgrösste IT-Markt mit jährlichen Technologieausgaben von über 1,9 Billionen US-Dollar und einem Wachstum von 10 % pro Jahr, begünstigt durch den frühen Einsatz neuer Technologien wie Cloud Computing und Cybersecurity. Das etablierte Ökosystem aus Resellern und Managed Service Providern macht die USA zu einem attraktiven Markt für IT-Geschäftsmodelle.

Joint-Venture-Partner Intermedia mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, bietet cloudbasierte Collaboration-Lösungen. Das Unternehmen betreut mehr als 150.000 Geschäftskunden und arbeitet weltweit mit über 7.500 Vertriebspartnern zusammen. Im März 2026 meldete Intermedia jährlich wiederkehrende Umsätze von über 430 Millionen US-Dollar.

ALSO startete im Februar 2025 sein eigenes US-Cloud-Geschäft und schuf damit die Grundlage für die Expansion. Der kapitalarme Markteintritt über Cloud-Services mit anschliessenden Akquisitionen hat sich bereits in Polen, Slowenien, Spanien und Grossbritannien bewährt und unterstützt das Wachstum des Unternehmens.

An dem Joint Venture werden beteiligt sein:

  • ALSO mit 51 %: Das Unternehmen bringt seine skalierbare Cloud-Plattform (ACMP), internationale Managementkompetenz sowie operative und finanzielle Disziplin ein.
  • Intermedia mit 49 %: Das Unternehmen steuert sein Microsoft-Cloud-Geschäft, die zugehörigen Vertriebsressourcen und Kundenbeziehungen bei.

Mittelfristig erwartet das Joint Venture einen Nettoumsatz von 300 Millionen Euro, getragen von:

  • zusätzlichen Unique Usern
  • höherer Monetarisierung durch neue Anwendungen und Anbieter

Zusätzliche Chancen ergeben sich durch:

  • weitere digitale Plattformen wie IoT
  • M&A-Aktivitäten
  • die Collaboration-Lösungen von Intermedia in Europa

 

Ansprechpartner ALSO Holding AG
Kilian Maier
E-Mail: kilian.maier@also.com

 

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Services. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digitale Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

 

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: 2026-11-12 - Intermedia - DE

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2433334  12.11.2026 CET/CEST

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ALSO AG 198.60 -0.70% ALSO AG

ALSO am 12.11.2026

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