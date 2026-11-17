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17.11.2026 10:02:05
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ALSO-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ALSO-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das ALSO-Papier an diesem Tag bei 219.50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.456 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 198.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90.39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.61 Prozent verringert.
Insgesamt war ALSO zuletzt 2.47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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