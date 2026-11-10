SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das ALSO-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 86.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die ALSO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115.607 ALSO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’265.90 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Papiers am 09.11.2026 auf 192.60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 122.66 Prozent angezogen.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch