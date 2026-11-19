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19.11.2026 14:10:37
Anthropic, SpaceX und Co. - die sechs grossten Börsengänge der Geschichte
Die KI-Firma Anthropic legt den bislang grössten Börsengang der Geschichte hin, gemessen am Emissionsvolumen.
Platz 1: Anthropic November 2026 mit gut 81 Milliarden US-Dollar
Den aktuellen Rekord hält die KI-Firma Anthropic. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein. Ferner verkaufte Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren, sodass die Aktienplatzierung insgesamt mehr als 107 Milliarden Dollar (aktuell knapp 98 Mrd. Euro) einbrachte. Die Kapriolen beim KI-Chipvorreiter Nvidia im Zuge einer Affäre des Ex-Konzernchefs Jensen Huang hatten die Anlegerstimmung für KI-Aktien gedrückt. Daher war der Börsengang von Anthropic ein Lackmustest für die Bereitschaft von Investoren, weiter auf das Thema KI zu setzen.
Platz 2: SpaceX Juni 2026 mit 75 Milliarden Dollar
Das unter anderem für das Riesen-Raketensystem Starship und den Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen von Elon Musk verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar. Damit nahm der Konzern 75 Milliarden Dollar ein.
Platz 3: SK hynix im Juli 2026 mit 26,5 Milliarden Dollar
Die Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) des Rivalen von Samsung sind im aktuellen KI-Boom ein rares Gut für den Bau der Rechenzentren. Dieses starke Geschäftsumfeld nutzte das Unternehmen für eine Platzierung von Aktien an der US-Techbörse Nasdaq. Streng genommen war das zwar kein lupenreiner Börsengang, da SK hynix bereits an der heimischen Börse in Südkorea notiert war, für eine - zum damaligen Zeitpunkt - Rekordsumme reichte es dennoch. Das Branchenschwergewicht gab 178 Millionen sogenannte Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipt, ADR) zu jeweils 149 Dollar aus, womit die Platzierung 26,5 Milliarden Dollar schwer war.
Platz 4: Saudi Aramco im Jahr 2019 mit 25,6 Milliarden US-Dollar
Beim bis dahin grössten Börsengang aller Zeiten kamen die Aktien des saudischen Ölriesen Aramco zu je 32 Riyal an die Börse - damals rund 8,50 US-Dollar wert. Dabei bot der Konzern allerdings nur 1,5 Prozent seiner Aktien zum Kauf an, womit er 25,6 Milliarden Dollar einnahm.
Platz 5: Alibaba im Jahr 2014 mit 21,8 Milliarden Dollar
Alibabas Aktienpremiere war im September 2014 für damalige Verhältnisse ein Projekt der Superlative: 320 Millionen Anteilsscheine zum Ausgabepreis von 68 Dollar verkaufte der chinesische E-Commerce-Riese an Investoren und Anleger. Der Emissionserlös erreichte damit 21,8 Milliarden Dollar.
Platz 6: Softbank im Jahr 2018 mit 21,3 Milliarden Dollar
Der japanische Mischkonzern und Tech-Investor Softbank beschaffte sich Ende 2018 mit dem Gang an die Börse frisches Kapital. Zu jeweils 1.500 Yen wurden die Aktien seinerzeit in Tokio ausgegeben. In Summe und umgerechnet zum damaligen Wechselkurs kamen so 21,3 Milliarden Dollar zusammen.
/mis/tav/DP/mis
FRANKFURT (awp international)
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