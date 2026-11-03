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|Lukrativer ALSO-Einstieg?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren ALSO-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ALSO-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 279.50 CHF. Bei einem ALSO-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.578 ALSO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 722.72 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 02.11.2026 auf 202.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27.73 Prozent.
ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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ALSO am 03.11.2026
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.