SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ALSO-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 279.50 CHF. Bei einem ALSO-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.578 ALSO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 722.72 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 02.11.2026 auf 202.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27.73 Prozent.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch