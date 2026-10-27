SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der ALSO-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die ALSO-Aktie bei 224.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die ALSO-Aktie investierten, hätten nun 0.446 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 212.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.64 CHF wert. Damit wäre die Investition 5.36 Prozent weniger wert.

ALSO war somit zuletzt am Markt 2.64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch