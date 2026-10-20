SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Handelsende zu

Am Dienstag kletterte der SPI via SIX letztendlich um 0.63 Prozent auf 20’399.08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.543 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.030 Prozent auf 20’277.26 Punkte an der Kurstafel, nach 20’271.23 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’208.44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’415.18 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der SPI bei 19’514.97 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 20’033.11 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 17’369.28 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.82 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern markiert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 11.16 Prozent auf 18.73 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10.67 Prozent auf 4.98 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6.65 Prozent auf 8.50 CHF), Comet (+ 4.69 Prozent auf 343.60 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4.20 Prozent auf 0.15 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-7.71 Prozent auf 0.06 CHF), Feintool International (-6.36 Prozent auf 11.05 CHF), ALSO (-5.76 Prozent auf 204.50 CHF), Adval Tech (-5.75 Prozent auf 42.60 CHF) und Addex Therapeutics (-5.45 Prozent auf 0.02 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 5’367’963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 330.020 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch