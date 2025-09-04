Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 4,2 Prozent auf 130,72 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 130,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'039'938 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Mit einem Kursverlust von 38,57 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,71 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 29.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 34.24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 33.59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 56,25 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

