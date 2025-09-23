Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’751 0.1%  Bitcoin 89’586.8738 0.3%  Dollar 0.8 0.0%  Öl 66.2 -0.6% 
TUI-Aktie aber fester: TUI bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Montana Aerospace-Aktie: Neue Finanzierung im Millionenvolumen abgeschlossen
SPI 998750 / CH0009987501

16’823.86 Pkt
11.23 Pkt
0.07 %
17:40:00
23.09.2025 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit freundlichem Auftakt erwartet

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Dienstag auf einen freundlichen Handelsstart hin. Die Vorgaben aus Übersee sind abermals positiv. An der Wall Street erreichten die wichtigsten Indizes erneut Höchststände, und auch in Asien überwiegen am Dienstagmorgen die Kursgewinne. In den USA sind derzeit die Nachrichten aus der Techbranche einmal mehr die treibende Kraft für die derzeitigen Avancen.

So beflügelte zuletzt die Partnerschaft von Nvidia mit OpenAI den Optimismus der Anleger über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Wie eine Händlerin kommentiert: "Jedes Mal, wenn man denkt, dass die KI-Rallye ihren Höhepunkt erreicht hat, legt sie noch einmal zu." Im Handelsverlauf dürften Investoren den Fokus dann in Richtung Konjunktur lenken. Eine Vielzahl von Stimmungsindikatoren stehen auf der Agenda. Insbesondere die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes rund um den Globus dürften dabei beäugt werden.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 08.10 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 12'147,38 Punkten.

Ob die Avancen bei den US-Techwerten tatsächlich auch hierzulande für steigende Notierungen sorgen werden, bleibt abzuwarten. Mit vorbörslichen Kursgewinnen von 0,4 Prozent ziehen Werte wie Logitech, VAT, Inficon und Comet immerhin etwas stärker an als der Gesamtmarkt. Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese Nvidia will 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Betreiber OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Analysten sprechen von einem Paukenschlag für die KI-Branche.

Die beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch gewinnen unterdessen mit dem Markt jeweils 0,2 Prozent. Hier verweisen Händler auf einen Branchenbericht, wonach Cartier die Preise in den USA für Uhren um 5 und die für Schmuck um 6 Prozent erhöhen will, wobei einige Kollektionen um 10-12 Prozent teurer werden. Bereits im Mai hatte Cartier die Preise in den USA erhöht.

Mit einem vorbörslichen Minus von 0,9 Prozent fallen noch Swisscom aus dem Rahmen. KeplerCheuvreux hat die Bewertung der Titel mit einer "Reduce"-Empfehlung wieder aufgenommen.

Ansonsten sind Nachrichten eher dünn gesät. Vor allem aus der zweiten Reihe könnten zum Handelsstart dann Werte wie Santhera nach Halbjahreszahlen einen Blick wert sein. Auch Xlife hat am Morgen Zahlen vorgelegt. Derweil hat Montana Aerospace eine neue Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen.

hr/rw

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

08:36 SMI mit verhaltenem Wochenstart
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie im Blick
22.09.25 Logo WHS FedEx Aktie aktuell: Belastung durch Zölle, aber starke US-Nachfrage. Lohnt sich der Einstieg?
22.09.25 Marktüberblick: Porsche AG senkt Prognose erneut
22.09.25 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
22.09.25 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
SPI 16’823.86 0.07%

