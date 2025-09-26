|ETF des Monats
|
26.09.2025 09:00:09
ETF des Monats Oktober 2025
Die Redaktion des Swiss ETF Newsletters erweitert ihr Angebot um eine monatliche Investment-Idee aus der Welt der ETFs. Das Label des "ETF des Monats" ergibt die Redaktion an ETFs, die diese Auszeichnung verdienen. Kriterien hierfür sind weitgefasst und beinhalten Faktoren wie z.B. Anlageidee des Indizes, aktuelles bzw zukünftiges Momentum, Kosten, Anlagevolumen, etc. Der zweite ETF des Monats deckt das nächste Lieblingsthema vieler Anlegerinnen und Anleger ab: US-Technologie-Aktien!
Das Fondsvolumen beträgt aktuell rund 1.2 Milliarden Franken (Stand 18. September 2025). Die grössten Positionen sind die bekannten Tech-Giganten NVIDIA, Microsoft, Apple und Amazon, ergänzt durch Werte wie Broadcom, Meta, Netflix, Tesla, Costco und Alphabet1. Die zehn grössten Titel machen zusammen etwas mehr als die Hälfte des Portfolios aus - damit bleibt die Gewichtung stark auf die globalen Tech-Leader fokussiert.
Die Performance zeigt sich solide: Seit Auflegung im November 2022 weist der ETF eine Performance von mehr als 110% auf. Auf Sicht von einem Kalenderjahr liegt die Rendite bei etwa 19% die Volatilität im gleichen Zeitraum bei rund 25 %2 . Damit bietet der ETF ein attraktives Rendite-/Risikoprofil für alle, die am Wachstum der US-Technologie- und Innovationsunternehmen partizipieren möchten.
Kotiert ist der Fonds an mehreren Börsenplätzen, darunter die SIX Swiss Exchange Damit ist er für Schweizer Anlegerinnen und Anleger einfach handelbar.
Dieser ETF ist geeignet für wachstumsorientierte Anlegerinnen und Anleger, die vom langfristigen Wachstum der US-Technologie- und Innovationsunternehmen profitieren wollen. Der Anlagehorizont liegt bei mindestens 5-10 Jahre. Der ETF ist in USD kotiert, d. h. wer in CHF oder EUR investiert, trägt zusätzlich ein Währungsrisiko. Für Anleger, die das bewusst in Kauf nehmen, ist er als Depotbeimischung eine spannende Option.
1Die Unternehmen sind nur zur Veranschaulichung erwähnt und stellen kein Kauf- oder Verkaufsangebot dar.
2 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. In der Wertentwicklung sind keine Kommissionen und/oder Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme von Anteilen anfallen.
