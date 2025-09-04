Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
04.09.2025 22:15:36
Aktien New York Schluss: Fallende US-Renditen schieben Aktien an
NEW YORK (awp international) - Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial kontinuierlich zu und ging mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 45.621,29 Punkte aus dem Handel.
Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für August am Freitag kauften Investoren wie schon am Mittwoch US-Staatspapiere. Im Gegenzug fiel die Verzinsung zehnjähriger Bonds auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Zeichnen die Daten zur Beschäftigung in den USA im August das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarkt, dürfte das den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen zu senken. Davon dürften Aktien profitieren.
Anleger könnten also auf sinkende Zinsen in den USA setzen. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.
Der technologielastige Nasdaq 100 stieg am Donnerstag um 0,93 Prozent auf 23.633,01 Zähler und der marktbreite S&P 500 legte um 0,83 Prozent auf 6.502,08 Punkte zu.
Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Unternehmen sorgten für deutliche Kursausschläge. Ein enttäuschendes Umsatzziel für das laufende Quartal brockte den Aktien von Salesforce einen Rücksetzer von knapp 5 Prozent ein. Dass der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fokussierte Unternehmenssoftware-Spezialist im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abschnitt, fiel weniger ins Gewicht.
Die Anteilsscheine von Ciena schnellten um gut 23 Prozent nach oben auf ein Hoch seit 2001. Der Netzwerkausrüster für die Telekombranche überraschte sowohl mit dem Quartalsbericht als auch mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal positiv.
Die Modekette American Eagle Outfitters profitierte zuletzt von einer Werbekampagne mit der Schauspielerin Sydney Sweeney. Der Absatz übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen. Die Aktie schoss daraufhin um 38 Prozent nach oben.
Aktien von Texas Instruments büssten 4,3 Prozent ein. Der Halbleiterhersteller präsentierte sich auf einer Investorenveranstaltung der Investmentbank Citigroup.
Die Papiere von HP Enterprise stiegen um 1,5 Prozent. Die Anleger gewichteten den überraschend guten Quartalsgewinn des IT-Unternehmens offenbar höher als einen mässigen Ergebnisausblick./bek/nas
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
