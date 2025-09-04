Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
04.09.2025 16:03:36
Aktien New York: Kaum noch Bewegung vor Arbeitsmarktdaten
NEW YORK (awp international) - Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Stillstand übergegangen. Der Dow Jones Industrial , der schon am Vortag auf der Stelle getreten war, lag im frühen Handel mit 0,08 Prozent moderat im Plus bei 45.308 Punkten.
Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.
Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 , die am Vortag zulegen konnten, bewegten sich ebenfalls kaum. Der Nasdaq 100 trat mit 23.424 Zählern quasi auf der Stelle. Der S&P 500 lag mit 0,2 Prozent leicht im Plus bei 6.460 Punkten.
Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Unternehmen sorgten für deutliche Kursausschläge. Ein enttäuschendes Umsatzziel für das laufende Quartal brockte den Aktien von Salesforce einen Rücksetzer von fast 8 Prozent ein. Dass der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fokussierte Unternehmenssoftware-Spezialist im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abschnitt, fiel weniger ins Gewicht.
Die Papiere von HP Enterprise stiegen um 3,2 Prozent. Die Anleger gewichteten den überraschend guten Quartalsgewinn des IT-Unternehmens offenbar höher als einen mässigen Ergebnisausblick.
Die Anteilsscheine von Ciena schnellten um 23 Prozent nach oben auf ein Hoch seit 2001. Der Netzwerkausrüster für die Telekombranche überraschte sowohl mit dem Quartalsbericht als auch mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal positiv.
Die Modekette American Eagle Outfitters profitierte zuletzt von einer Werbekampagne mit der Schauspielerin Sydney Sweeney. Der Absatz übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen. Die Aktie schoss daraufhin um mehr als 30 Prozent nach oben.
Aktien von Texas Instruments büssten 6 Prozent ein. Der Halbleiterhersteller präsentierte sich auf einer Investorenveranstaltung der Investmentbank Citigroup ./bek/jha/
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45’248.33
|-0.05%
|NASDAQ Comp.
|21’497.38
|0.00%
|S&P 500
|6’451.68
|0.05%
|NASDAQ 100
|23’402.45
|-0.05%
Börse aktuell - Live TickerSMI sehr stark -- DAX höher -- US-Börsen ohne grosse Ausschläge -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag stärker. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag wenig bewegt. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}