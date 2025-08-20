Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’262 0.4%  SPI 17’028 0.4%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’345 -0.3%  Euro 0.9406 0.0%  EStoxx50 5’490 0.1%  Gold 3’339 0.7%  Bitcoin 91’740 0.7%  Dollar 0.8062 -0.2%  Öl 66.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Novo Nordisk-Aktie schwächer: Einstellungsstopp und Umsatzrückgang verunsichern Anleger
DroneShield-Aktie unter Druck: Abgang von Grossaktionär und Gewinnmitnahmen
Siemens Energy-Aktie verliert: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs
Implenia-Aktie mit Kurssprung: Gewinn steigert
Suche...
Plus500 Depot

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’335.19
Pkt
-87.88
Pkt
-0.36 %
14:33:43
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

20.08.2025 14:33:36

Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Etwas Verunsicherung im Markt

FRANKFURT (awp international) - Angesichts offener geopolitischer und geldpolitischer Fragen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt das Risiko am Mittwoch etwas gescheut. Für den Dax bleibt der Widerstand bei 24.500 Punkten zunächst eine zu hohe Hürde. Der deutsche Leitindex sank am Nachmittag um 0,32 Prozent auf 24.345 Punkte, nachdem es im frühen Handel in Richtung 24.200 Punkte gegangen war. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt in Sicht, wenngleich es etwas weiter wegrückt.

Der MDax verlor zur Wochenmitte 0,25 Prozent auf 30.908 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand indes leicht im Plus.

Geopolitisch sollten die Bemühungen um eine nachhaltige Waffenruhe in der Ukraine jetzt zeitnah weitere Fortschritte machen, mahnte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Und geldpolitisch wollten die Investoren am Freitag eine Zusage von Fed-Chef Jerome Powell, dass die Leitzinsen in den USA im September weiter sinken. Die Rede von Powell beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole wird mit Spannung erwartet.

Als defensiv geltende Aktien waren im lethargisch wirkenden Dax eher gefragt. Vorne lagen die Anteile des Konsumgüterherstellers Henkel mit plus 1,3 Prozent. Deutsche Telekom gewannen 0,9 Prozent.

Im Rüstungssektor weiteten Rheinmetall und Renk die Vortagesverluste um 1,4 beziehungsweise 1,1 Prozent aus. Hensoldt verloren nur moderat.

Die Titel des Düngerkonzerns K+S rutschten angesichts einer doppelten Abstufung von "Buy" auf "Sell" durch die Berenberg Bank um 3,2 Prozent ab.

TAG Immobilien verloren nach Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen 2,4 Prozent./ajx/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:33 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
08:47 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
08:45 SMI stürmt weiter nach oben
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’743.71 19.28 BHDSPU
Short 12’990.32 13.83 B1LSOU
Short 13’473.33 8.93 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’257.62 20.08.2025 14:32:42
Long 11’727.90 19.74 SG1BPU
Long 11’472.63 13.91 B74SQU
Long 10’945.67 8.74 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Einbussen
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger

Top-Rankings

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’335.77 -0.36%
MDAX 30’906.57 -0.25%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}