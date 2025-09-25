Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’978.8 -1.0%  SPI 16’651 -0.9%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’667 0.2%  Euro 0.9344 0.1%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’743 0.2%  Bitcoin 88’926 -1.3%  Dollar 0.7953 0.0%  Öl 69.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Basilea-Aktie: Fördervereinbarung mit US-Behörde geschlossen
Rheinmetall-Aktie nimmt neuen Rekord ins Visier: Auch HENSOLDT & RENK profitieren von Trumps möglichem Politik-Wechsel
Aktien von VW, BMW & Co. profitieren: US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent
Deutsches Konsumklima legt erstmals seit drei Monaten wieder zu
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

30’309.84
Pkt
44.41
Pkt
0.15 %
24.09.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

25.09.2025 08:21:37

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit leichtem Auftrieb erwartet

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zur Eröffnung moderate Gewinne verbuchen. "Die Richtungssuche geht weiter", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Solange nicht klar sei, wohin die Reise gehe, hielten sich Käufer und Verkäufer zurück. Das einzige Motto der Anleger scheine "Abwarten" zu sein.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.723 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 0,1 Prozent höher erwartet.

Der solide Start fusst nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed gelten.

Hierzulande könnten Rüstungswerte weiter im Fokus stehen, mit der Rheinmetall-Aktie dicht am Rekordniveau. Für Autowerte gilt es, die Erholungsbewegung zu bestätigen, die am Donnerstagnachmittag wegen rückwirkend reduzierter US-Einfuhrzölle begonnen hatte.

Der Saatguthersteller KWS Saat will sein Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Bis zum Geschäftsjahr 2027/28 strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) soll 19 bis 21 Prozent erreichen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete KWS Saat wegen sinkender Anbauflächen vor allem in Europa mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Das Ebitda fiel um 13,4 Prozent. Die KWS-Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 0,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio verbuchte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen operativen Verlust, verglichen mit einem Vorjahresgewinn. Dies sei massgeblich beeinflusst worden durch gesunkene Gewinnspannen für Bioethanol und Biomethan, hiess es. Aufgrund des deutlich geringeren operativen Ergebnisses wollen Vorstand und Aufsichtsrat die Dividendenzahlung für das abgelaufene Geschäftsjahr aussetzen. Auf Tradegate legte der Kurs um rund zwei Prozent zu zum Xetra-Schluss./edh/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:06 Klarna: Erfolgreiches Börsendebüt und Wachstumspläne
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Konsolidierung nach den Rekorden
24.09.25 Logo WHS Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Compass, Macy´s & PACS)
24.09.25 Zurückhaltung bleibt Trumpf
24.09.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
23.09.25 Julius Bär: 10.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55% European) auf Apple Inc, QUALCOMM Inc, Micron Technology Inc
23.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
23.09.25 Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’519.83 18.63 SJXBGU
Short 12’738.41 13.97 UUOSMU
Short 13’218.57 8.90 JZUBSU
SMI-Kurs: 11’978.83 24.09.2025 17:31:05
Long 11’499.78 19.07 B74SQU
Long 11’235.76 13.43 B45S7U
Long 10’738.23 8.64 BD7SYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich Plus -- US-Börsen schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel in Grün
BYD-Aktie schwächelt: So rüstet sich der Elektroautobauer gegen mögliche NVIDIA-Lieferstopps
Aktien von SoftBank und Oracle uneins: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen - Aktie zieht an
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
DroneShield-Aktie weiter im Aufwind: Aktivitäten auf dem US-Markt werden verstärkt
Gerresheimer-Aktie fällt zweistellig: Bafin untersucht Konzernabschluss auf Fehler in der Rechnungslegung
Eli Lilly baut neues Werk - Novo Nordisk-Aktie gerät stärker in den Konkurrenzkampf

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’309.84 0.15%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}