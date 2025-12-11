Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'916 0.0%  SPI 17'750 -0.1%  Dow 48'058 1.1%  DAX 24'170 0.2%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5'730 0.4%  Gold 4'216 -0.3%  Bitcoin 72'008 -2.1%  Dollar 0.7969 -0.4%  Öl 61.3 -1.9% 
Top News
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Munich Re-Aktie fester: Rückversicherer übertrifft Ziele und stellt neue Strategie bis 2030 vor
So reagieren die Aktien von HENSOLDT, RENK, und TKMS auf die Rheinmetall-Expansion
thyssenkrupp-Aktie verliert: Importdruck zwingt Elektrostahlproduktion zum stehen
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Electrical Steel sieht Arbeitsplätze gefährdet
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

602.79
Pkt
1.72
Pkt
0.29 %
12:08:00
11.12.2025 12:00:36

Aktien Europa: Verhaltene Entwicklung - Oracle zügelt Kauflaune

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Auch am Tag nach der vielbeachteten US-Leitzinssenkung hat der europäische Aktienmarkt keinen neuen Schwung gewonnen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,24 Prozent auf 5721,94 Punkte.

Ausserhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Während der britische FTSE 100 zuletzt um 0,1 Prozent auf 9.664,73 Punkte anzog, gab der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 12.909,69 Punkte nach.

Dabei waren die Signale der US-Geldolitik durchaus günstig für die Märkte. "Die US-Notenbank hat wie erwartet den Leitzins gesenkt und nicht weniger bedeutsam zusätzliche Liquidität in den Geldmarkt gegeben", betonte Eckhard Schulte, Vorsitzender der Anlagegesellschaft MainSky Asset Management. "Damit hat der Aktienmarkt von der Federal Reserve kurz vor Weihnachten die Geschenke bekommen, die er sich gewünscht hatte: niedrigere Zinsen und mehr Liquidität."

Nicht gewünscht haben dürfte sich der Markt dagegen die Zahlen von Oracle . "Wie befürchtet konnten die Oracle-Zahlen zum Jahresende nicht glänzen", hiess es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. "Der Markt reagiert besonders auf die Cloud-Sparte: Das Wachstum enttäuschte, gleichzeitig steigt der Kapitalbedarf deutlich." Die Aktie gab vorbörslich deutlich nach und belastete den Technologiesektor weltweit.

Die Verluste des Schwergewichts SAP überraschten daher nicht. Aber auch Chemiewerte schwächelten. Experten malen für den Chemiesektor nach einer schwachen Kursentwicklung in diesem Jahr auch für 2026 ein trübes Bild. Die Analysten der Citgroup sprachen von strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen.

Besser sah es bei den Anbietern alkoholischer Getränke aus. Barclays hatte die Ziele von Pernod Ricard , AB Inbev und Diageo angehoben. Bei allen drei Werten rät die Investmentbank zur Übergewichtung, wobei sie die Einstufung von Pernod zudem auf "Overweight" anhob. Die Aktie gewann 1,5 Prozent.

Gut kamen auch die Aussagen von Schneider Electric an. Der französische Konzern hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 aufgelegt. In den kommenden fünf Jahren erwartet das Management zudem eine Steigerung der Profitabilität. Die Aktie stieg um 3,4 Prozent./mf/mis

Inside Trading & Investment

11:59 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
10:23 Roche-Papiere halten SMI in der Spur
10:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold  und Silber – Ein positives Jahr/Holcim – An der Spitze
09:31 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
10.12.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Nach US-Zinsentscheid: SMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen

finanzen.net News

Datum Titel
12:21 E-Mail bleibt trotz WhatsApp & Co. im Alltag unverzichtbar
12:20 AKTIEN IM FOKUS: Symrise auf Tief seit 2019 - Givaudan nährt Geschäftssorgen
12:17 ROUNDUP/Pipeline-Leck bei PCK: Schäden werden geprüft - Versorgung gesichert
12:12 ROUNDUP: Munich Re will Kosten deutlich senken - und verrät nicht wie
12:07 Grüne kritisieren Vertagung zum Heizungsgesetz
12:04 WDH/Söder: 'Trostpflaster' für Geberländer im Länderfinanzausgleich kommt
12:02 ROUNDUP: EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden
12:01 Merz erwartet US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland
12:01 Aktien Europa: Verhaltene Entwicklung - Oracle zügelt Kauflaune
12:00 AKTIE IM FOKUS: Weiterer Bodenbildungsversuch bei Carl Zeiss nach Jahreszahlen