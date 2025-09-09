Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

570.08
Pkt
0.78
Pkt
0.14 %
17:50:00
09.09.2025 18:30:36

Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung nach Sturz der Regierung in Paris

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn hat sich der EuroStoxx 50 am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Der Eurozone-Leitindex legte um 0,11 Prozent auf 5.368,82 Punkte zu.

Die Anleger hielten sich nach dem allgemein erwarteten Sturz der französischen Mitte-Rechts-Regierung unter François Bayrou zurück. Dieser reichte nach der verlorenen Vertrauensfrage den Rücktritt ein. Der Zentrumspolitiker hatte die Abstimmung im Zuge schwieriger Haushaltsverhandlungen anberaumt und mit einem Bekenntnis zum Sparen verbunden. Nun muss Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut einen neuen Premierminister finden.

"Die Abwahl der Regierung war zwar weitgehend eingepreist, weshalb eine stärkere Reaktion am Aktien- und Anleihemarkt zunächst ausblieb. Zudem ist ein ähnlicher Gewöhnungseffekt wie an die politische Unsicherheit unter einem US-Präsidenten Donald Trump erkennbar. Allerdings sollten Anleger die langfristigen politischen Risiken für die Finanzmärkte nicht unterschätzen", warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

Der französische Leitindex CAC 40 gewann 0,19 Prozent auf 7.749,39 Punkte. Ausserhalb des Euro-Raums sank der Schweizer SMI um 0,26 Prozent auf 12.281,09 Punkte, während der britische FTSE 100 ("Footsie") um 0,23 Prozent auf 9.242,53 Zähler zulegte.

Aus Unternehmenssicht stand ein Milliarden-Deal im Rohstoffsektor im Anlegerfokus: Der britisch-südafrikanische Bergbaukonzern Anglo American und der kanadische Kupferproduzent Teck Resources wollen sich zusammenschliessen. Damit kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einer grösseren Transaktion, wobei Anglo American das Schwergewicht ist.

Mit Teck Resources, das zu den fünf weltweit führenden Kupferproduzenten zählt, werde Kupfer zum Kernstück des künftigen Konzernportfolios, bemerkte Matt Britzman, Aktienstratege bei Hargreaves Lansdown. Damit sei das künftige Unternehmen gut aufgestellt, um von der Nachfrage im Zusammenhang mit der Elektrifizierung und Energiewende zu profitieren.

Die Anglo-Papiere stiegen in London um gut 9 Prozent und hatten damit im "Footsie" die Nase vorn. Dank der nun wieder neu entfachten Übernahme-Phantasie in der Branche setzte sich die Aktien der Rohstoffunternehmen und Minenbetreiber mit einem Plus von 1,3 Prozent an die Spitze des europäischen Sektor-Tableaus. Für Teck ging es in New York zuletzt um fast 15 Prozent nach oben.

Für die Aktien von Renault ging es an der Spitze des CAC 40 um 3,6 Prozent auf 34,15 Euro nach oben. Zuvor hatte die Investmentbank Exane BNP die Papiere des Autobauers mit "Outperform" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Mit dieser Einstufung rechnet die Investmentbank damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten besser als der Sektor entwickeln werden.

In Amsterdam reagierten die Aktien von ABN Amro mit einem Kursrückgang von 0,8 Prozent auf die Nachricht, dass die niederländische Regierung mit einer weiteren Reduzierung ihrer Beteiligung an der Bank beginnt. Der Staat hatte mit seinem Einstieg während der grossen Finanzkrise das Kreditinstitut gerettet./la/jha/

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Volkswagen investiert in KI & E-Mobilität – ist die Aktie jetzt ein Geheimtipp?
14:10 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09:15 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09:13 Schwergewichte belasten
09:09 Marktüberblick: Deutsche Telekom unter Druck
06:30 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
