|Gebremstes Momentum?
|
05.12.2025 10:36:20
D-Wave-Aktie lässt es nach Rally langsamer angehen: Was Anleger wissen müssen
Die D-Wave-Aktie hält sich weiter auf hohem Niveau, nachdem frische Impulse aus dem Regierungssegment die Rally der vergangenen Tage getragen hatten.
• Regierungsfokus bleibt wichtigster kurstreibender Faktor
• Analysten sehen deutliche Upside - Evercore setzt Ziel bei 44 USD
D-Wave-Aktie legt nach starken Handelstagen eine Verschnaufpause ein
Die Aktie von D-Wave Quantum lässt es zum Wochenausklang nach ihrer kräftigen Rally langsamer angehen. In dieser Woche summierten sich die Kursgewinne bereits auf knapp 30 Prozent, nachdem das Papier zuvor mehrere Wochen unter Druck gestanden hatte. Auf 30 Tage gerechnet liegt die Aktie trotz der Erholung weiterhin etwa 7 Prozent im Minus.
Am Donnerstag schloss sie an der NYSE mit einem Plus von 14,55 Prozent bei 28,73 US-Dollar und setzte damit die Serie der Vortage fort. Im vorbörslichen Handel am Freitag notiert das Papier nun zeitweise um 1,11 Prozent fester bei 29,05 US-Dollar. Mangels weiterer Impulse könnte die Rally vor dem Wochenende demnach allmählich zum Erliegen kommen.
Neue Regierungs-Sparte rückt in den Fokus
Wesentlich für die deutliche Kursreaktion der vergangenen Tage war die Bestätigung der neuen U.S. Government Business Unit. Die Einheit soll den Einsatz der Quantenlösungen von D-Wave in sicherheitsrelevanten Bereichen der US-Regierung ausweiten und zentrale Projekte bündeln. Geleitet wird sie von Jack Sears Jr., der langjährige Erfahrung in Verteidigungs- und Behördenstrukturen mitbringt.
D-Wave reagiert damit auf ein wachsendes Interesse verschiedener Regierungsstellen an quantenbasierten Anwendungen, insbesondere im Bereich Infrastruktur, Transport und nationale Sicherheit. Parallel ist der Advantage2-Quantencomputer nun operativ bei Davidson Technologies aktiv und soll künftig auch sensible Anwendungen unterstützen. Für das Unternehmen markiert dies einen wichtigen Schritt, Quantencomputing in konkrete Einsatzfelder zu überführen.
Analysten bleiben optimistisch
Die positive Analystenstimmung setzt ein deutliches Gegengewicht zur zwischenzeitlichen Schwäche der Aktie. Bei TipRanks sprechen alle zehn erfassten Experten Empfehlungen für einen Kauf aus, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,40 US-Dollar und damit klar über dem aktuellen Niveau.
Auffällig optimistisch zeigt sich Evercore-Analyst Mark Lipacis, der sein Ziel nach der jüngsten Mitteilung auf 44 US-Dollar festlegte. Er verwies auf das Potenzial, mittelfristig einen relevanten Anteil des globalen Quantencomputing-Marktes zu erschliessen, sowie auf mögliche Verbesserungen im Umsatz- und Margenprofil. Die neu gegründete Regierungssparte könnte laut seiner Einschätzung zu langfristig planbaren Aufträgen führen und die strategische Position von D-Wave weiter stärken.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu D-Wave Quantum
