Schon wieder
|
05.12.2025 10:47:36
Cloudflare-Aktie verliert: Weitere Störung legt zahlreiche Webseiten und Online-Apps lahm
Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps erneut unerreichbar gemacht.
Eine grössere Störung bei Cloudflare hatte bereits Mitte November für massive Störungen gesorgt. Damals waren die Social-Media-Plattformen X und Truth Social stundenlang offline, die am Freitag von der Störung nicht beeinträchtigt wurden. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT sowie der Konkurrenzdienst Perplexity konnten damals keine Antworten mehr liefern, weil die User die Webseiten nicht erreichten. Zusätzlich traf der Fehler auch grosse Konsumenten-Webseiten wie ikea.com.
Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heisst: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum grosse Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.
Für die Cloudflare-Aktie geht es im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise um 2,27 Prozent abwärts auf 199,51 US-Dollar.
/chd/DP/nas
BERLIN (awp international)
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI auf Richtungssuche -- DAX im Plus bei 24'000 Punkten -- Chinas Börsen letztlich höher - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Freitag noch keine klare Tendenz erkennbar, während der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.