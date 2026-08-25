Aevis-Aktie: Platzierung stärkt den Free Float

Die Transaktion erfolgte am 21. August 2026 zu einem Kurs von 12,40 Franken pro Aktie und einem Gesamtwert von 12,4 Millionen Franken.

Der Free Float der Aevis-Aktie steigt dadurch um rund 1,2 Prozent, wie Aevis am Dienstag bekanntgab.

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Freiburg (awp)