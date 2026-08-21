SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen AEVIS VICTORIA SA-Anteile an diesem Tag bei 13.30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.519 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12.85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96.62 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 3.38 Prozent.

Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch