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Zwei Neueinsteiger 31.08.2026 03:22:49

Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Von seiner einst gewichtigen Broadcom-Position trennt sich Stanley Druckenmiller im zweiten Quartal 2026 komplett, während zwei neue Werte in seine Top 10 aufsteigen.

  • Druckenmillers 13F-Depot wuchs bis Juni auf rund 5,21 Milliarden US-Dollar
  • Broadcom, Bloom Energy und Almonty Industries verschwanden ganz aus dem Depot
  • Zwei neue Werte schafften im zweiten Quartal den Sprung in die Top 10

Stanley Druckenmiller hat sein 13F-Formular für das zweite Quartal 2026 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, und die Offenlegung zeigt einen der schärfsten Umbauten seines Duquesne-Portfolios seit Jahresbeginn. Aus den grössten Positionen verschwanden gleich drei Namen vollständig, während zwei neue Werte erstmals aufstiegen. Da das verwaltete Vermögen die SEC-Meldeschwelle von 100 Millionen US-Dollar deutlich übersteigt, muss Druckenmiller die Offenlegung jedes Quartal wiederholen.

Aktien von Broadcom, Bloom Energy und Almonty Industries: Drei komplette Ausstiege

Bei drei Positionen zog Druckenmiller im zweiten Quartal einen klaren Schlussstrich. Am schwersten wog dabei die Broadcom-Aktie, die noch Ende März für rund 1,8 Prozent des Gesamtdepots stand. Hinzu kamen der Brennstoffzellen-Spezialist Bloom Energy und der Wolframförderer Almonty Industries, beide zuvor kleinere, aber eigenständige Positionen im Portfolio. Zum 30. Juni 2026 weist die SEC-Meldung für alle drei Werte einen Bestand von null Aktien aus.

Die Spitze bleibt unangetastet, in den Top 10 tut sich etwas

Die grösste Position im Depot wurde im zweiten Quartal noch weiter ausgebaut und behauptete mit weitem Abstand ihren Platz an der Spitze. Innerhalb der Top 10 kam dagegen Bewegung ins Bild: Zwei im Vorquartal nicht enthaltene Positionen erreichten auf einen Schlag eine so hohe Gewichtung, dass sie erstmals unter die zehn grössten Beteiligungen des Portfolios vorrückten.

Das Gesamtdepot wächst deutlich schneller als der Markt

Insgesamt kletterte der laut SEC-Meldung ausgewiesene Depotwert von rund 3,38 Milliarden US-Dollar Ende März auf rund 5,21 Milliarden US-Dollar Ende Juni, ein Plus von etwa 54 Prozent innerhalb eines Quartals. Für Anleger, die Druckenmillers Positionierung als Signal lesen, verschiebt sich mit dem Umbau auch die Risikostreuung: Drei Ausstiege und zwei Neuaufnahmen binnen drei Monaten deuten auf ein Portfolio, das aktiv nachjustiert wird, statt auf bestehenden Positionen zu verharren.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


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