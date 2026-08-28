AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|AEVIS VICTORIA SA-Investment im Blick
|
28.08.2026 10:02:25
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem AEVIS VICTORIA SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18.90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 52.910 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 677.25 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 27.08.2026 auf 12.80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32.28 Prozent abgenommen.
Insgesamt war AEVIS VICTORIA SA zuletzt 1.09 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!