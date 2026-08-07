AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 13.65 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 73.260 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 952.38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1.09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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