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Dow Jones-Performance im Fokus 28.08.2026 22:34:00

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Kaum bewegt zeigte sich der Dow Jones letztendlich.

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Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 53’559.99 Punkten ab. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24.481 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.083 Prozent auf 53’613.66 Punkte an der Kurstafel, nach 53’569.44 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’819.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 53’489.41 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.560 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Wert von 52’747.32 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 50’668.97 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 45’636.90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10.70 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3.97 Prozent auf 266.43 USD), Nike (+ 3.02 Prozent auf 39.60 USD), McDonalds (+ 1.90) Prozent auf 265.00 USD), Microsoft (+ 1.68 Prozent auf 513.53 USD) und Apple (+ 1.63 Prozent auf 319.70 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-4.57 Prozent auf 217.55 USD), 3M (-2.51 Prozent auf 174.34 USD), Caterpillar (-2.05 Prozent auf 800.25 USD), Cisco (-1.98 Prozent auf 109.93 USD) und Honeywell Technologies (-1.34 Prozent auf 217.43 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 49’222’160 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.356 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.25 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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