So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein

Im August 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der UBS-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 45,67 CHF beziffert, während der aktuelle UBS-Kurs an der Börse SWX bei 44,28 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 46,00 CHF 3,88 18.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 47,00 CHF 6,14 10.08.2026 RBC Capital Markets 44,00 CHF -0,63 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch