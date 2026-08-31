UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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|
31.08.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
So geht es mit der UBS-Aktie Experten zufolge weiter.
Im August 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der UBS-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 45,67 CHF beziffert, während der aktuelle UBS-Kurs an der Börse SWX bei 44,28 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|46,00 CHF
|3,88
|18.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|47,00 CHF
|6,14
|10.08.2026
|RBC Capital Markets
|44,00 CHF
|-0,63
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
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