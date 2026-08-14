AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AEVIS VICTORIA SA-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AEVIS VICTORIA SA-Papier 10.59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 944.287 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 12’228.52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12.95 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 12’228.52 CHF entspricht einer Performance von +22.29 Prozent.
Am Markt war AEVIS VICTORIA SA jüngst 1.11 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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