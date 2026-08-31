Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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31.08.2026 18:00:38
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Rheinmetall-Aktie in den Fokus genommen.
Die Rheinmetall-Aktie wurde im August 2026 von 10 Experten analysiert.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Rheinmetall-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 1.645,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 534,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 1.110,80 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|21,53
|17.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.350,00 EUR
|21,53
|14.08.2026
|RBC Capital Markets
|1.600,00 EUR
|44,04
|11.08.2026
|Warburg Research
|1.500,00 EUR
|35,04
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|1.800,00 EUR
|62,05
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.300,00 EUR
|17,03
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|21,53
|06.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.300,00 EUR
|107,06
|06.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.300,00 EUR
|107,06
|06.08.2026
|UBS AG
|1.600,00 EUR
|44,04
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
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|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
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