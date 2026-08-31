Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

Die Rheinmetall-Aktie wurde im August 2026 von 10 Experten analysiert.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 1.645,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 534,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 1.110,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 1.350,00 EUR 21,53 17.08.2026 Jefferies & Company Inc. 1.350,00 EUR 21,53 14.08.2026 RBC Capital Markets 1.600,00 EUR 44,04 11.08.2026 Warburg Research 1.500,00 EUR 35,04 10.08.2026 Deutsche Bank AG 1.800,00 EUR 62,05 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 1.300,00 EUR 17,03 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.350,00 EUR 21,53 06.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 2.300,00 EUR 107,06 06.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 2.300,00 EUR 107,06 06.08.2026 UBS AG 1.600,00 EUR 44,04 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch