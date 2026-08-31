Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Montagvormittag ein

Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 282,65 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'559 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 282,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 282,65 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3 Stück gehandelt.

Bei 362,70 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,32 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,55 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,21 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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