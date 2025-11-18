Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'520 -0.6%  SPI 17'202 -0.7%  Dow 46'590 -1.2%  DAX 23'255 -1.4%  Euro 0.9232 0.1%  EStoxx50 5'562 -1.4%  Gold 4'040 -0.2%  Bitcoin 72'674 -0.8%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 64.1 0.1% 
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Neutral ein

ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller unterzogen.

ABB
54.42 CHF -3.65%
Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Die Mitte der angehobenen mittelfristigen Margenzielspanne, die der Industriekonzern schon vor seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht habe, entspricht laut Phil Buller ungefähr der Konsensschätzung für 2027. Für das organische Umsatzwachstum liege diese am unteren Ende der bestätigten Zielspanne, schrieb er am Dienstag in einer ersten Reaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:18 Uhr rutschte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3.6 Prozent auf 54.38 CHF ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 1.14 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1’239’682 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 13.0 Prozent. Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto,ABB