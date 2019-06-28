Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
24.22CHF
0.24CHF
1.00 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 08:16:35
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson
17.22 CHF 2.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25,50 Euro auf "Hold" belassen. Alles in allem seien diese eine Enttäuschung, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen, die Erholung des Herstellers von Baufahrzeugen sei unterbrochen worden./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.40 €
|
Abst. Kursziel*:
38.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.36%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse