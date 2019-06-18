|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 08:59:02
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson
20.54 CHF -3.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Hersteller von Baumaschinen habe die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In Europa hätten die Geschäfte angezogen./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
25.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
24.75 €
Abst. Kursziel*:
3.03%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
24.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.25%
Analyst Name::
Martin Comtesse
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
