WACKER CHEMIE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der jüngste Kurssprung beim Chipindustrie-Zulieferer Siltronic, an dem der Chemiekonzern beteiligt ist, sowie die Hoffnung auf politische Unterstützung für die Energiekosten hätten den Aktienkurs zuletzt offenbar trotz sinkender Konsensschätzungen gestützt, schrieb Sebastian Bray in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es sei indes kein Geheimnis, dass Wacker ein schwieriges Quartal hinter sich habe. Bray rechnet mit einer Konkretisierung des operativen Ergebnisausblicks (Ebitda) für 2025 am unteren Ende der aktuellen Zielspanne. Er senkte seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2027 deutlich./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
67.25 €
Abst. Kursziel*:
1.12%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
66.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.57%
Analyst Name::
Sebastian Bray
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
08.10.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
08.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
07.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
07.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
07.10.25