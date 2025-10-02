Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

61.56
CHF
1.14
CHF
1.88 %
02.10.2025
BRXC
08.10.2025 09:45:54

WACKER CHEMIE Buy

WACKER CHEMIE
61.56 CHF 1.88%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 113 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage, hohe Energiekosten in Europa und negative Wechselkurseffekte sollten in allen Segmenten für erheblichen Gegenwind gesorgt haben, schrieb Oliver Schwarz in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.75 € 		Abst. Kursziel*:
40.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.37%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:45 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
30.09.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
26.09.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.09.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
