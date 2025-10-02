WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 113 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage, hohe Energiekosten in Europa und negative Wechselkurseffekte sollten in allen Segmenten für erheblichen Gegenwind gesorgt haben, schrieb Oliver Schwarz in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.75 €
|
Abst. Kursziel*:
40.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.37%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|15.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|18.12.23
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|61.56
|1.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:42
|
Deutsche Bank AG
UBS Buy
|10:33
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|10:32
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse Buy
|09:47
|
Goldman Sachs Group Inc.
Beiersdorf Buy
|09:47
|
Warburg Research
BMW Buy
|09:45
|
Warburg Research
WACKER CHEMIE Buy
|09:45
|
Warburg Research
HUGO BOSS Buy