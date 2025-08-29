Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WACKER CHEMIE Aktie

29.08.2025
WACKER CHEMIE Buy

WACKER CHEMIE
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für das dritte Quartal 11 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick nach Senkung der Schätzungen. Er bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien, die ihren Bewertungsboden erreicht hätten./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

