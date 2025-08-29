WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
61.36CHF
-0.18CHF
-0.29 %
29.08.2025
BRXC
26.09.2025 10:16:30
WACKER CHEMIE Buy
WACKER CHEMIE
61.36 CHF -0.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für das dritte Quartal 11 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick nach Senkung der Schätzungen. Er bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien, die ihren Bewertungsboden erreicht hätten./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
64.25 €
Abst. Kursziel*:
16.73%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
64.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.55%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
24.09.25
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
23.09.25