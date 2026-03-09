Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Geschäftszahlen von 108 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Herstellers von Schienentechnik dürfte 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Im Schlussquartal dürfte sie aber zugelegt haben./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.60 €
|
Abst. Kursziel*:
30.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.03%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Analysen zu Vossloh AG
|10:29
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
