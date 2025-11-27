Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 119 auf 123 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2027 und 2028 nach den jüngsten Quartalszahlen erhöht, schrieb Paul Sidney am Donnerstagnachmittag. Er ist zunehmend optimistisch, dass die Briten sich in ihren wichtigsten Märkten gut entwickeln, und traut ihnen in den kommenden Jahren eine Trendwende hin zu einem deutlichen Wachstum der Barmittel sowie der Dividenden zu. Die Bewertung innerhalb der europäischen Branche bleibe günstig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1.23 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.09 £
|
Abst. Kursziel*:
12.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
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Analysen zu Vodafone Group PLC
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|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|09:56
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|09:56
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
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|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
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