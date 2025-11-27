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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

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20.03.2026 09:56:57

Vodafone Group Buy

Vodafone Group
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 119 auf 123 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2027 und 2028 nach den jüngsten Quartalszahlen erhöht, schrieb Paul Sidney am Donnerstagnachmittag. Er ist zunehmend optimistisch, dass die Briten sich in ihren wichtigsten Märkten gut entwickeln, und traut ihnen in den kommenden Jahren eine Trendwende hin zu einem deutlichen Wachstum der Barmittel sowie der Dividenden zu. Die Bewertung innerhalb der europäischen Branche bleibe günstig./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1.23 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1.09 £ 		Abst. Kursziel*:
12.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
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09:56 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
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