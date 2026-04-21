Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen von Visa und Mastercard dürften gesunde Trends auf dem heimischen US-Markt belegen, schrieb Tien-tsin Huang in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Dabei sehe er Visa leicht im Vorteil. Historisch günstig bewertet seien aber beide Unternehmen, was attraktive mittelfristige Aussichten beinhalte./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 313.94
|
Abst. Kursziel*:
27.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 313.98
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.40%
|
Analyst Name::
Tien-Tsin Huang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Visa Inc.
|
17.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
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15.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Visa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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08.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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Analysen zu Visa Inc.
|13:23
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Visa Buy
|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
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