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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

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30.03.2026 07:56:14

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci nach einer Roadshow mit dem Mischkonzern in den USA mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe die Resilienz der Geschäfte im derzeitigen konjunkturellen und geopolitischen Umfeld betont, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Zudem vertrauten die Franzosen auf ihre mittelfristige Strategie, wobei der Trend zur Elektrifizierung ein starker Wachstumsmotor für die Bereiche Bau und Infrastruktur sei./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Overweight
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