LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci nach einer Roadshow mit dem Mischkonzern in den USA mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe die Resilienz der Geschäfte im derzeitigen konjunkturellen und geopolitischen Umfeld betont, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Zudem vertrauten die Franzosen auf ihre mittelfristige Strategie, wobei der Trend zur Elektrifizierung ein starker Wachstumsmotor für die Bereiche Bau und Infrastruktur sei./rob/gl/ag;