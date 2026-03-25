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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

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26.03.2026 19:35:27

VINCI Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Preis, den der französische Mischkonzern für Konzessionen zum Betrieb mehrerer Mautstraßen in Indien zahlen wolle, beinhalte zwar eine höhere Bewertung als für die meisten seiner bestehenden Aktivitäten in diesem Bereich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch Indien sei ein schnell wachsender Markt, und Vinci habe die nötige Finanzkraft für die Transaktion./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Outperform
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
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