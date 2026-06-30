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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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30.06.2026
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01.07.2026 07:23:35

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 251 Kronen auf "Overweight" belassen. Der Windturbinenhersteller habe für das zweite Quartal eine gut 150-prozentige Steigerung des Großaufträge-Volumens gegenüber dem niedrigen Vergleichswert aus dem Vorjahr berichtet, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dafür seien ausschließlich Anlagen auf dem Festland verantwortlich. Die annähernde Volumenverdoppelung gegenüber dem ersten Quartal verdanke sich vor allem Aufträgen aus Deutschland und den USA. Gupta schraubte seine Prognose für das gesamte Auftragsvolumen mit Anlagen auf dem Festland im zweiten Quartal etwas nach oben. Er sieht sich damit nun noch etwas mehr als zuvor über dem Konsens./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
251.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.46 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
184.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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