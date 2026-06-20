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SpaceX-IPO und Tesla-Erfolg: So wurde Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte
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Musk ist erster Billionär 20.06.2026 02:37:00

SpaceX-IPO und Tesla-Erfolg: So wurde Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte

SpaceX-IPO und Tesla-Erfolg: So wurde Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte

Mit dem NASDAQ-Debüt von SpaceX überspringt Tesla-Gründer Elon Musk als erster Mensch der Geschichte die Billionen-Dollar-Vermögens-Schwelle.

• SpaceX feiert erfolgreiches Börsendebüt an der NASDAQ
• IPO macht Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte
• Verkauf an Compaq legte 1999 Grundstein für einmalige Erfolgsgeschichte

  Das Börsendebüt von SpaceX vor rund einer Woche hat Elon Musk zum ersten Billionär in der Geschichte der Menschheit gemacht. Die Mathematik dahinter ist simpel: Das Unternehmen startete mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar in den Handel. Musks Anteil von rund 42 Prozent katapultierte ihn bereits zum Start über die Schwelle, sein Aktienpaket hat einen Wert von rund 740 Milliarden Dollar. Schon vor dem Börsengang führte er mit etwa 696 Milliarden Dollar die Liste der reichsten Menschen an. Nachdem die Aktie in der ersten Handelswoche schwankte, kommt Musk laut Forbes aktuell auf ein Gesamtvermögen von 1,3 Billionen Dollar. Klar ist: Diese Billion ist kein Bankkonto, sondern Beteiligungsvermögen. Sein Wert hängt daran, wie der Markt Tesla und SpaceX bewertet.

Eine Zahl, die das Vorstellungsvermögen sprengt

Eine Billion Dollar, eine Eins mit zwölf Nullen, entzieht sich der Anschauung. Wer jeden Tag eine Million Dollar ausgäbe, bräuchte laut Oxfam 2.740 Jahre, um sie vollständig aufzubrauchen. Eine Billion Sekunden sind mehr als 31.000 Jahre. Anschaulicher wird es im Vergleich zu anderen Vermögen: Musk ist mit 1,3 Billionen Dollar nun mehr als dreimal so reich wie Google-Mitgründer Larry Page, die aktuelle Nummer zwei. Selbst die addierten Vermögen der nächsten vier auf der Reichenliste, die Google-Gründer Page und Sergey Brin, Oracle-Gründer Larry Ellison und Amazon-Gründer Jeff Bezos, können Musk nach dem SpaceX-Börsengang nicht überholen.

Vom Internet-Gründer zum Tech-Titan

Begonnen hat alles bescheiden. 1995 gründete Musk mit seinem Bruder Kimbal die Software-Firma Zip2, die Online-Branchenverzeichnisse für Zeitungen lieferte. In der Anfangszeit duschten die beiden nach eigener Erzählung im YMCA und teilten sich einen einzigen Computer. 1999 kaufte Compaq Zip2 für 307 Millionen Dollar, Musks Anteil brachte ihm rund 22 Millionen ein. Das Geld steckte er in X.com, einen der frühen Online-Finanzdienste, der nach der Fusion mit dem Konkurrenten Confinity zu PayPal wurde. Als eBay PayPal 2002 für 1,5 Milliarden Dollar übernahm, flossen Musk rund 160 Millionen Dollar zu, das Startkapital für Tesla und SpaceX, die er beide im selben Jahrzehnt aufbaute. Eine Episode zeigt, wie knapp es zeitweise stand: 2009, am Rande der Zahlungsunfähigkeit, rettete ausgerechnet Daimler Tesla mit einem Einstieg von 50 Millionen Dollar für knapp zehn Prozent. Die Stuttgarter verkauften ihren Anteil 2014 wieder, mit kräftigem Gewinn von rund 780 Millionen Dollar. Zum heutigen Kurs wäre er ein Vielfaches wert, nämlich rund 150 Milliarden Dollar.

Der Aufstieg in Zahlen: vom 634. Platz zur Billion

Bemerkenswert ist vor allem das Tempo. Noch 2012, zwei Jahre nach dem Tesla-Börsengang, tauchte Musk erstmals auf der Forbes-Milliardärsliste auf, mit geschätzten zwei Milliarden Dollar, gut für Platz 634. Anfang 2021 überholte er Jeff Bezos und wurde zum reichsten Menschen der Welt. Im November desselben Jahres knackte er als erster Mensch überhaupt die Marke von 300 Milliarden Dollar. Im Oktober 2025 wurde er der erste 500-Milliardär, im Dezember der erste 600-Milliardär. Forbes beziffert sein aktuelles Vermögen auf 1,3 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Noch vor sechs Jahren war Musk weniger als 25 Milliarden Dollar schwer. Sein Vermögen wuchs allein im vergangenen Jahr um mehr als 550 Milliarden Dollar. Wie bei so vielen anderen auf der Liste speist sich das Vermögen fast vollständig aus Aktienbesitz, nicht aus Gehalt: Bei Tesla stand Musk über weite Strecken für einen Dollar Jahresgehalt im Vertrag, sein Reichtum ist an den Erfolg seiner Unternehmen geknüpft, nicht an eine Vergütung.

Vom ersten Millionär zum ersten Billionär

Historisch betrachtet ist dieser Moment der vorläufige Höhepunkt eines langen Laufs. John Jacob Astor, der gemeinhin als erster amerikanischer Multimillionär gilt, war bei seinem Tod 1848 zwischen 20 und 30 Millionen Dollar schwer, grob ein Prozent des damaligen US-BIP. Stahlmagnat Andrew Carnegie kam 1919 auf rund 380 Millionen Dollar, etwa 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Öl-Tycoon John D. Rockefeller war bei seinem Tod 1937 mit 1,4 Milliarden Dollar rund 1,5 Prozent des US-BIP wert. Musk kommt als Billionär auf etwa drei Prozent, gemessen an seinem Anteil an der US-Wirtschaft also mehr als jeder dieser Industriebarone. Der Ökonom Guido Alfani von der Bocconi-Universität bringt es auf den Punkt: Klammert man Herrscher aus, deren Vermögen kaum vom Staatsschatz zu trennen sei, dürfte Musk der reichste Mensch sein, der je gelebt hat.

Der Mensch hinter dem Vermögen

Wie die Magnaten vor ihm ist Musk eine öffentliche Figur weit über die Wirtschaft hinaus. Er unterstützte Donald Trumps Wahlkampf 2024 und leitete anschliessend zeitweise dessen Behörde zur Kürzung von Staatsausgaben (DOGE). Seine 2022 für 44 Milliarden Dollar übernommene Plattform X (vormals Twitter) nutzt er als öffentliche Bühne. 2012 unterzeichnete er den von Bill Gates und Warren Buffett initiierten "Giving Pledge", die Selbstverpflichtung der Superreichen zu umfangreichen Spenden. Ein Grossteil seiner Spenden läuft über die Musk Foundation. Sein unternehmerisches Profil bleibt das prägende: Tesla, SpaceX und die KI-Firma xAI bündeln Elektromobilität, Raumfahrt und künstliche Intelligenz unter einem Dach.

Das Fundament der Bewertung

Ein Punkt zur Einordnung der Rekordzahl gehört dazu. SpaceX schreibt operativ noch rote Zahlen, die Milliarden-Bewertung trägt eine ambitionierte Wachstumsstory rund um KI und Raumfahrt. Dass solche Bewertungen schwanken, zeigt das Beispiel Tesla: Der Konzern verlor 2022 im Zuge des Inflationsschubs zeitweise mehr als 60 Prozent seines Börsenwerts und legte anschliessend wieder kräftig zu. Der Fakt, dass Elon Musk als erster Mensch die Vermögensgrenze von einer Billion Dollar überschritten hat, ist ihm nicht zu nehmen, ganz gleich wie sich die Kurse seiner grössten Assets künftig entwickeln. Für Anleger, die sich an ihnen beteiligen, ist deren weitere Entwicklung allerdings sehr wohl von grösster Bedeutung. Und die hängt nicht zuletzt davon ab, ob die an sie geknüpften Erwartungen erfüllt werden.

Leon Müller, Redaktion finanzen.ch

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