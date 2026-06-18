Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 216 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta drückte den Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Der Experte hält nämlich eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen hat Gupta in seinem Optimismus bestärkt./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
216.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
173.60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.05.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
06.05.26
|Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen (AWP)
|
05.05.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.03.26
|März 2026: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.02.26
|So schätzen die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im Februar 2026 ein (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)