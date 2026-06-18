NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 216 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta drückte den Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Der Experte hält nämlich eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen hat Gupta in seinem Optimismus bestärkt./rob/ag/gl;