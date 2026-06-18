Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’766 -0.4%  SPI 19’463 -0.3%  Dow 51’565 0.1%  DAX 25’027 0.4%  Euro 0.9233 0.1%  EStoxx50 6’323 0.4%  Gold 4’139 -1.7%  Bitcoin 50’605 -0.1%  Dollar 0.8075 0.4%  Öl 79.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Logitech2575132AMD903491Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ascom-Aktie: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Holcim-Aktie: Übernahme von Xella abgeschlossen
Rheinmetall-Aktie: Vorstands-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
BYD & Co. im Visier: EU plant Importzölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos
Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
Suche...

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

21.33
CHF
0.40
CHF
1.93 %
18.06.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.06.2026 06:24:05

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
21.33 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 216 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta drückte den Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Der Experte hält nämlich eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen hat Gupta in seinem Optimismus bestärkt./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 20:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
216.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
173.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten