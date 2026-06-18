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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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18.06.2026 12:33:30

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 216 dänischen Kronen belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickle sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Die Aussagen des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen seien alles in allem positiv gewesen./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
216.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
175.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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12:33 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.06.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
05.06.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
12.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
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